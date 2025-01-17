17 Января 2025
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Фото: Накануне.RU

В СК и Генпрокуратуру направили обращение проверить деятельность Чубайса

В Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ направлены обращения с просьбой инициировать проверку служебной деятельности Анатолия Чубайса на предмет наличия признаков преступлений. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что запрос направлено совместно с депутатом Госдумы Андреем Луговым.

Также в Генпрокуратуру направлено обращение с просьбой предоставить информацию об имеющихся (имевшихся) в производстве следственных органов материалах по возбужденным уголовным делам в ношении Чубайса.

Напомним, в мае 2024 года госкорпорация "Роснано" предупредила о риске возникновения признаков банкротства. Анатолий Чубайс, возглавлявший ее с 2008 по 2020 гг., покинул Россию в 2022 году и обосновался в Израиле.

В феврале 2024 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в "Роснано" "идут нелегкие процессы, связанные с прошлым и долгами, но заниматься компанией - не прерогатива Кремля".

В 2023 году в Госдуме предложили проверить работу Анатолия Чубайса в РАО "ЕЭС России" и на возможный вывод капитала из страны. Сообщалось, что соответствующие запросы депутат ГД Султан Хамзаев направит в ФСБ и Следственный комитет России.

В сентябре 2023 года президент РФ Владимир Путин, комментируя отъезд из страны Анатолия Чубайса, заявил, что в "Роснано" образовалась "большая финансовая дыра" ,а сам он "удрал". При этом намекнул, что уголовное преследование в связи с гигантскими убытками компании Чубайсу пока не грозит.

Теги: чубайс, картаполов, следственный комитет, генпрокуратура


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