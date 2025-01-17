Бастрыкину доложат о деле мигранта, до смерти избившего жителя Екатеринбурга

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин хочет услышать доклад о расследовании уголовного дела о смерти жителя Екатеринбурга от рук мигранта.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, известно, что в декабре 2024 года иностранец избил жителя уральской столицы. Последний через несколько дней умер в больнице от полученных травм. Узнав об этом, мигрант пересек границу РФ и скрылся.

Сейчас расследуется уголовное дело, проводится работа по задержанию фигуранта и установлению всех обстоятельств. Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе расследования и уже установленных фактах.

Ранее о мигрантах, которые приезжают в Екатеринбург, высказался глава города Алексей Орлов. Мэр считает, что они должны следовать правилам, а с нарушителями церемониться не стоит.

"Если нарушил закон – то надо выдворять, но в соответствии с законодательством", - заявил Орлов.