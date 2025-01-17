Песков прокомментировал возможность появления британских баз на Украине

Возможное продвижение военной инфраструктуры Великобритании к границам России не может не беспокоить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Британия является страной НАТО. "Продвижение ее военной инфраструктуры в сторону наших границ, безусловно, элемент достаточно беспокоящий", - отметил представитель Кремля.

Ранее Лондон и Киев подписали соглашение о "100-летнем партнерстве", охватывающее такие сферы, как оборона, наука, энергетика и торговля. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 16 января посетил Киев для подписания данного договора. Позже британское правительство сообщило, что изучит варианты размещения на Украине элементов оборонной инфраструктуры, включая военные базы.

В договоре также говорится о расширении сотрудничества Украины и Великобритании в Азовском, Балтийском и Черном морях. Песков подчеркнул, что Азовское море – это внутреннее море России. "Там вряд ли может идти речь о взаимодействии Украины и Великобритании", — цитирует его РБК.