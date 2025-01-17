Россиян среди отравившихся туристов в Стамбуле нет

37 человек скончались от отравления фальшивым алкоголем в Стамбуле. Еще 47 человек проходят лечение в больницах, сообщает ТАСС.

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Из них 27 в палатах интенсивной терапии, сообщил телеканал NTV.

Ранее сообщалось о 32 смертях. Большинство тех, кто умер - граждане Узбекистана и Туркмении.

С понедельника в больницы Стамбула обратились порядка 90 человек, у них выявлено отравление метанолом. Практически все случаи отравлений зафиксированы в районе, где в основном проживают выходцы из Туркмении и Узбекистана.

Полиция в ходе проведенных операций изъяла почти 33 тысячи литров метилового и этилового спирта. Задержаны 15 человек, четверо из них по решению суда арестованы по статье местного УК "Попытка умышленного убийства".