17 Января 2025
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Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Четыре года условно получил экс-кандидат в депутаты гордумы Тюмени Рудик Манукян за мошенничество

Четыре года условно получил экс-кандидат в депутаты гордумы Тюмени Рудик Манукян, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Также он оштрафован на 800 тысяч рублей. Ленинский районный суд Тюмени признал его виновным в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере и крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Сообщник Манукяна Ишхан Мурадян получил два года условно с испытательным сроком год.

Манукян, являясь генеральным директором и учредителем "УралСтрой" с 13 апреля.2020 года по 15 сентября 2021 года при выполнении государственного контракта на строительство дорог, используя свое служебное положение, применил при выполнении работ материалы, не соответствующие требованиям контрактов, а именно некондиционные трубы (в том числе бывшие в употреблении), стоимость которых ниже стоимости новых металлических круглых труб, предусмотренных локально-сметным расчетом к контрактам.

Причиненный ущерб составил 14 миллионов рублей.

Подсудимые вину в судебном заседании полностью признали и возместили ущерб в полном объеме.

Теги: госконтракт, рудик манукян, мошенничество


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