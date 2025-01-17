Учёный: Разлив мазута в Чёрном море – серьёзнейшая экологическая катастрофа в России с начала века

Научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян полагает, что разлив мазута в Чёрном море – самая серьезная экологическая катастрофа в России с начала XXI века. При этом разлив дизельного топлива в Норильске в 2020 г. нельзя сравнить с черноморской историей.

Трагедии можно было избежать: как минимум, не стоило использовать суда, которые должны были быть списаны по непригодности ещё 20 лет назад. Учёный считает, что в зимнее морское плавание суда класса "река – море" в принципе выпускать нельзя. При этом уже скоро, в конце января, загрязнение может достичь Одессы.

"Нельзя исключать, что мазут может подойти и к берегам Румынии и Болгарии, а на юго-востоке моря – и к Турции. Играют роль морские течения и ветер. Для экосистемы разливы – страшный удар: гибель десятков тысяч птиц, множества дельфинов, большие потери в прибрежной флоре и фауне", - сказал Данилов-Данильян в интервью "Ъ".

Напомним, глава республики Сергей Аксенов заявил президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания, что ситуация с выбросом мазута будет ухудшаться, пока потерпевшие крушение в Черном море танкеры не снимут со дна.

15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. т мазута.

В Краснодарском крае введен режим ЧС федерального характера. Ведутся работы по ликвидации последствий загрязнения акватории Черного моря.