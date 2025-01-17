Главе свердловской полиции доложили о борьбе с преступностью в Новоуральске

Начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Мешков посетил с рабочим визитом межмуниципальное управление полиции Новоуральска, где принял участие в совещании по итогам оперативно-служебной деятельности данного подразделения за 2024 год. Об этом Накануне.RU рассказал пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерий Горелых.

По его данным, управление полиции ЗАТО Новоуральска в настоящее время возглавляет подполковник Василий Соколовский. Территория обслуживания составляет порядка 501 квадратного километра, численность проживающего населения – 82 тысячи 308 человек. В гарнизонном рейтинге подразделение занимает седьмое место.

В оперативном совещании приняли участие глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев, председатель местной думы Михаил Денисов, руководители всех силовых структур города, председатели совета ветеранов и общественного совета. По доброй традиции мероприятие началось с торжественной церемонии награждения ведомственными наградами наиболее отличившихся в службе сотрудников. Затем было детально рассмотрено состояние дел по борьбе с преступностью и профилактике нарушений за отчетный период.

В сфере противодействия незаконному обороту наркотиков выявлено 108 (+38,5%) преступлений, в том числе 61 (+56,4%), связанное с распространением наркотиков. Задокументировано 10 фактов коррупционного характера (+25%). В результате принятых мер удалось добиться снижения количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (57; -53,3%). Улучшилась обстановка в общественных местах, где на 47% меньше зафиксировано противоправных фактов. Значительно снизилось количество ДТП (с 21 до 12) и число погибших в них граждан, а также получивших ранения (с 21 до 11).

"Положительная динамика оперативной обстановки свидетельствует о реальном конструктивном взаимодействии всех правоохранительных органов Новоуральска и муниципалитета. Слаженная работа заинтересованных ведомств – как ключ к успеху. Уверен, что и в дальнейшем такая сплоченность и взаимопомощь в поддержании правопорядка на вверенной территории продолжатся", - отметил начальник ГУ МВД области.

Вместе с тем, генерал Мешков заострил внимание участников встречи на проблеме подросткового криминала – несовершеннолетними совершено 39 преступлений, а также потребовал активизировать работу по защите уральцев от различного рода мошенников и раскрытию преступлений прошлых лет.

"Завершая совещание, начальник полицейского Главка поставил ряд приоритетных задач на текущий год, одна из которых касается принятия дополнительных мер по укомплектованности личным составом. Председатель совета ветеранов Зинатулла Сайфуллин на долгую память о состоявшейся встрече с коллективом полиции вручил Александру Мешкову книгу об истории создания и становления органов внутренних дел ЗАТО Новоуральска", - отметил полковник Горелых.