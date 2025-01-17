В департаменте образования рассказали, зачем в школы Екатеринбурга привезли книги по астрологии

В школы и детские сады Екатеринбурга поступили книги по астрологии для детей и их родителей. Однако в департаменте образования города отрицают свою причастность к завозу ненаучных пособий, отмечая, что никакого отношения к учебе эти книги иметь не будут.

По словам сотрудников образовательных учреждений, среди поступившей литературы можно увидеть пособия "магистра астрологических наук" Нины Вохринцевой от издательства "Страна фантазий". В них помимо восточного и зодиакального гороскопа также имеется гороскоп "Луна и ребенок" и раздел "Какие вы родители".

В департаменте образования Екатеринбурга Накануне.RU сообщили, что книги стали подарком к Новому году от фонда "Россиночка" и в образовательном процессе их использовать не будут. Вместо этого, литературу поместят в школьную библиотеку, где дети смогут ее почитать в свободное от уроков время.