Из танкера "Волгонефть-239" начали откачивать мазут

Специалисты начали первый этап откачки мазута из танкера "Волгонефть-239", стоящего на мели у мыса Панагия в Краснодарском крае. Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт.

"На танкере восстановлено поврежденное в результате аварии оборудование, которое позволит произвести разогрев мазута. Сейчас специалисты Морспасслужбы уже начали данную операцию, которая будет непрерывной", - приводятся слова министра в Telegram-канале Минтранса.

Отмечается, что завершено строительство временной подъездной дороги к месту ЧС и обваловка кормы танкера. Вокруг корпуса судна устроена искусственная насыпь протяженностью 400 метров, которая защитит его от штормов.

Ранее сообщалось, что мазут с танкера "Волгонефть-239", который потерпел крушение, откачают до конца января.

Напомним, глава республики Сергей Аксенов заявил президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания, что ситуация с выбросом мазута будет ухудшаться, пока потерпевшие крушение в Черном море танкеры не снимут со дна.

15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. т мазута.

В Краснодарском крае введен режим ЧС федерального характера. Ведутся работы по ликвидации последствий загрязнения акватории Черного моря.