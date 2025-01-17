Особняк Маккалистеров из "Один дома" продали за $5,5 миллионов

В США продан особняк, который прославился после фильма "Один дома". Речь идёт о здании, в котором, согласно сюжету, жила семья Маккалистеров, один из детей которых, Кевин, защищал своё жилище от грабителей.

Особняк расположен в Уиннетке (штат Иллинойс, США). Объявление о его продаже было опубликовано несколько месяцев назад. В итоге здание продали за $5,5 млн. Внутри – пять спален, шесть ванных комнат, есть кинотеатр и крытая спортивная площадка. В фильме дом снимали только снаружи, так как внутри "было слишком тесно съемочной группе". Ради съёмок внутри была построена двухэтажная съемочная площадка в здании бывшей школы, расположенной рядом с особняком, пишет РБК.

Ранее в сети появлялась информация, что здание хочет купить 44-летний актёр Макалей Калкин, сыгравший Кевина, однако позже артист якобы отказался от этой идеи. Первая часть фильма "Один дома" вышла в 1990-ом, исполнителю главной роли в то время было 10 лет. Согласно сюжету, большая семья из США забыла мальчика дома и улетела в Париж отмечать Рождество. Пока родных не было, паренёк смог защитить дом от двух грабителей. Позже вышла вторая часть, в которой сыграли актёры из оригинального состава, и ещё несколько картин, в которых роли исполняли уже другие артисты.