Пассажирские самолеты поменяли маршруты из-за падения обломков космического корабля Starship

Несколько самолетов изменили маршрут, некоторые приостановили полет из-за падения обломков космического корабля Starship компании SpaceX. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на издание Airlive.

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Самолеты летели над Атлантическим океаном, недалеко от островов Теркс и Кайко. Это был седьмой тестовый запуск корабля. Он прошел сегодня в 1:00 мск со стартовой площадки на юго-востоке штата Техас.

Ранее "Коммерсант" сообщал, что владелец компании SpaceX - предприниматель Илон Маск - заявил, что возможной причиной крушения стала утечка.

Шестой запуск Starship прошел 20 ноября 2024 года. Вместе с Илоном Маском за пуском наблюдал вновь избранный президент США Дональд Трамп.

Ранее мы сообщали, что запуск космического зонда Europa Clipper к спутнику Юпитера отложили из-за урагана "Милтон".