Свердловский облсуд обратился к потерпевшим по делу экс-главы КПК "Содействие"

Свердловский областной суд выступил с обращением к потерпевшим по уголовному делу экс-главы КПК "Содействие" Марины Погадаевой. Скоро будет рассматриваться апелляция на приговор.

Напомним, женщину признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Она была председателем кредитного потребительского кооператива (КПК) Уральского региона "Содействие". Как показало расследование, с 2009 по 2019 годы Погадаева заключала с пайщиками договоры о передаче в кооператив их личных сбережений на фиксированный срок под видом начисления компенсаций (процентов).

В соответствии с договорами людям полагалась выплата не менее 11% годовых. Однако свои обязательства глава кооператива не исполнила, распоряжаясь деньгами по-своему. Всего у более чем 1 тысячи пайщиков было похищено свыше 488 млн рублей.

Дело рассматривалось в суде с начала 2022 года. 27 августа 2024 года Красногорский районный суд Каменска-Уральского назначил Марине Погадаевой 9 лет колонии общего режима, со штрафом в 700 тысяч рублей, с последующим ограничением свободы на 1,5 года. Исковые требования 1 тысячи 35 потерпевших были удовлетворены в заявленном размере причиненного ущерба.

Сразу после вынесения приговора Погадаева была взята под стражу. Стоит отметить, что процесс проходил в местном Доме культуры, чтобы вместить в зал всех потерпевших.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, на приговор Красногорского райсуда поступили апелляционные жалобы как от самой Погадаевой, так и от ее защитников. Апелляции будут рассматриваться 7 февраля 2025 года в облсуде по адресу: Екатеринбург, ул. Московская, 120, 2-й этаж, зал 1А. Начало в 10 часов.

"Информацию о движении уголовного дела можно узнать на сайте Свердловского областного суда или по телефонам: 8 (343) 231-69-25; 231-04-18", - добавили в инстанции.

Напомним, что в 2020 году обманутые пайщики КПК "Содействие" устраивали "сход" у Законодательного собрания Свердловской области.