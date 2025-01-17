17 Января 2025
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Фото: Накануне.RU

К уборке улиц Екатеринбурга от снега и наледи привлекают школьников

В Екатеринбурге к уборке улиц от снега и наледи стали привлекать школьников от 14 лет. Подросткам доверяют несложные работы, которые, тем не менее, оплачиваются. Об этом сообщила председатель комитета благоустройства горадминистрации Тамара Благодаткова.

По ее словам, решение привлечь школьников было принято из-за нехватки кадров в этой сфере.

"Не хватает и водителей, и механизаторов, это и обычные дорожные рабочие. Почему: во-первых, это не очень высококвалифицированный труд. Здесь можно принять любого человека, не имеющего специального образования. Нехватка именно таких кадров, она, конечно, высоко ощущается. Меньше стало иностранной рабочей силы. Мы всех ждем, нет абсолютно никаких закрытых вопросов в этой части. У нас работают даже школьники. С 14 лет, безусловно, на тех работах, на которых они могут работать, они убирают скверы, парки. Это безопасные зоны", – рассказала Тамара Благодаткова в эфире программы "Акцент" на ОТВ.

Состояние улиц глава комитета благоустройства города оценила на "удовлетворительно". По ее словам, нестабильная погода этой зимой сильно осложняет работу коммунальщикам, ситуацию не улучшают и климатические условия Урала.

Напомним, что это не первый раз, когда подростков привлекают к уборке города. Еще в сентябре замглавы Екатеринбурга Константин Шевченко предложил пригласить школьников для уборки акватории реки Исеть, В свою очередь партнер-соорганизатор фестиваля "Атмофест" Юлия Сорокина выступила с инициативой дать подрастающему поколению возможность самим создавать сады и зоны отдыха.

Теги: Екатеринбург, школьник, уборка, наледь, снег


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