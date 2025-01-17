С трибуны Рады заявили о бесчинствах при отлове людей для фронта

Сотрудники харьковских ТЦК (военкоматов) в балаклавах блокируют дороги и даже избивают правозащитников, когда пытаются наловить людей для отправки на фронт. Об этом заявил с трибуны Рады депутат Александр Бакумов.

"Тотальное перекрытие улиц блоками, когда авто даже не могут уехать. Это какая-то, простите меня, фильтрация населения!" – сказал он.

Он уверен, что таких репрессий нет больше ни в каком другом городе. Харьков попросту кошмарят, малый бизнес массово закрывается, люди боятся выходить из дома.

Депутат Рады Руслан Горбенко заявил, что есть приказ переводить с тыловых должностей на боевые, из воздушных сил - в пехоту. В том числе тех, кто сбивает беспилотники. Но, по его мнению, это нормально, они просто будут выполнять свою работу, но на фронте.

На днях на Украине вспыхнул скандал в связи с переводом медиков, авиатехников и других специалистов в пехоту, что подтвердил даже генштаб ВСУ. Зеленский в ответ заявил, что поручил не уменьшать число специалистов, но не сказал, что запретил переводить их в пехоту.

Ширятся случаи объединения граждан против действий военкомов, люди отбивают их при попытках увезти на фронт, а в сети выражают поддержку.

Бывший советник Зеленского, внесенный в России в список экстремистов и террористов, Алексей Арестович заявил, что действия военкомов свидетельствуют о том, что на Украине установился почти что фашистский режим.

"Мы давно скатились в практики, которыми сами себя старательно пугали, рассказывали, что мы боремся против фашизма. А так посмотришь, как ТЦКшники с людьми обращаются, – это и есть. Может, во всей стране фашизма-то и нет, но это – чистый фашизм", – признал бывший пропагандист, который первый год СВО призывал воевать, но потом отстранился от власти и уехал за границу.