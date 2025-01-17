В Тюменской области два человека погибли в ДТП с бензовозом

Массовое смертельное ДТП произошло на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск, сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Тюменской области.

На 535-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск столкнулись сразу четыре автомобиля: бензовоз "МАН", большегруз " МАЗ", "ВАЗ" и "КИА".

По предварительным данным, большегруз "МАЗ" выехал на встречную полосу, столкнулся с автомобилем "ВАЗ" и бензовозом "МАН". У бензовоза вырвало топливный бак, на который наехал автомобиль "КИА". В результате ДТП 35-летний водитель бензовоза "МАН", житель Кургана и 48-летний водитель фуры "МАЗ", житель Чечни, погибли.

Другие участники аварии не пострадали. Автоинспекторы регулировали движение вручную, в реверсивном порядке пропуская по одной полосе транспорт в обоих направлениях.

Прокуратура Уватского района по данному факту организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.