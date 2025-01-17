17 Января 2025
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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловское УФАС возбудило дело против регоператора "Компания "Рифей"

Свердловское УФАС возбудило дело в отношении регоператора по обращению с ТКО в Северной зоне региона – ООО "Компания "Рифей". Поводом стало нарушение законодательства.
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Как сообщили Накануне.RU в областном антимонопольном ведомстве, все началось с обращения индивидуального предпринимателя. Как показала проверка, компания навязывала тому невыгодные для него условия договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также не выставила бизнесмену счета за услуги с сентября 2021 по март 2024 года в порядке, определенном договором.

Также Свердловское УФАС установило, что на официальном сайте регоператора размещена форма договора на оказание услуг по обращению с ТКО, не соответствующая типовой форме. ООО "Компания "Рифей" было выдано предупреждение о необходимости приведения формы договора в соответствие, а также направления предпринимателю счетов за услуги.

Однако регоператор не исполнил предупреждение и попытался его оспорить. В итоге суды двух инстанций поддержали УФАС и согласились, что у антимонопольного органа были основания для выдачи предупреждения.

В связи с его неисполнением против регоператора возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

"В случае установления нарушения компании грозит оборотный штраф, который может составить от 1 до 15% от суммы выручки на рынке", - пояснили в УФАС.

Ранее сообщалось, что "Компания "Рифей", известная в Свердловской области как региональный оператор, повышающий и без того высокие тарифы на услуги ТКО, получит около 850 млн рублей из бюджета региона.

Теги: регоператор, Рифей, дело, УФАС


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