Умер Дэвид Линч

В США скончался режиссёр Дэвид Линч. Ему было 78.

"С глубоким сожалением мы, его семья, объявляем о кончине человека и художника Дэвида Линча", - написала семья на странице режиссера в Facebook (владелец соцсети Meta признана экстремистской организацией в России и запрещена), пишет РБК,

Линч появился на свет 20 января 1946 г. в американской Монтане. В 2019-ом получил "Оскар" за вклад в кинематограф. Почетная награда академии за выдающиеся заслуги в кинематографе, учрежденная в 1948 г. на 21-й церемонии вручения наград киноакадемии (ранее называлась Специальной премией), назначается по усмотрению совета управляющих Американской академии кинематографических искусств и наук, чтобы отметить достижения в кинематографе, которые не подпадают под действие существующих премий.