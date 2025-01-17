В Красноуфимске 7-летняя девочка получила ожоги 20% тела из-за халатности МУП

В Красноуфимске из-за халатности МУП "Энергосервис" сильно пострадала 7-летняя девочка. Ребенок провалился в отвал горячей золы, выгруженной из топки и получил ожоги 20% тела. О том, чем закончилась эта история рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Трагедия произошла в сентябре 2023 года. Первоклассница зашла на неохраняемую территорию котельной и решила поиграть на горке из золы. Ребенок провалился в отвал и одежда на ней загорелась. В результате девочка получила ожоги 20% тела - руки, ноги и живот. Долгое время она провела в больнице, а после лечилась дома, из-за чего не могла посещать занятия и вести привычный образ жизни. Сейчас у ребенка плохо работает правая рука, а на теле остались шрамы и рубцы.

Информация о произошедшем дошла до правоохранительных органов, которые выяснили, что котельная принадлежит МУП "Энергосервис" МО Красноуфимский округ. Было доказано, что на момент происшествия территория предприятия не была чем-то огорожена, предупреждающих знаков тоже не было. В связи с этим, на участок мог зайти любой желающий.

Прокуратура обратилась в Красноуфимский районный суд с иском к МУП "Энергосервис", в котором требовала от предприятия компенсацию морального вреда в адрес пострадавшей в размере 500 тыс. рублей. Суд полностью удовлетворил эти требования, сочтя указанную сумму справедливой.

Ответчику же решение суда не понравилось и он обратился в Свердловский областной суд с апелляционной жалобой. Представитель предприятия считал, что виноватым в этой ситуации является только ребенок, который проявил грубую неосторожность и полез туда, куда не следовало. В суде же посчитали иначе, отметив, что пострадавшей на момент инцидента было всего 7 лет и она не могла адекватно оценить опасность своих действий.

В итоге решение по сумме компенсации морального вреда было оставлено без изменений, суд изменил только размер госпошлины.