Более 30 человек отравились в санатории в Красноярском крае

В Минусинском районе Красноярского края в санатории "Сосновый бор" отравились 32 человека.

Как сообщает региональное управление Следственного комитета, пятеро госпитализированы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Всего в санатории отдыхали более 100 человек.

16 января отравившиеся пожаловались на резкое ухудшение состояния здоровья после завтрака. По данному факту расследуется уголовное дело.

Ранее в Нальчике, столице Кабардино-Балкарии, отравились дети. Следователи выяснят, почему так произошло.