Туры на Байкал подорожали на 15%

Туры на Байкал на февраль-март текущего года подорожали на 15%.

Стоимость авиабилетов и бронирований в отелях выросла на 33–45%. Как заявили в сервисе "Отелло", средняя стоимость бронирования на февраль-март за одну ночь в регионах рядом с Байкалом выросла на 33%. Средняя стоимость бронирования одной ночи в Иркутской области составляет 5,8 тыс. руб., в Бурятии — 4,6 тыс. руб.

Как заявил директор по продукту "Купибилет" Андрей Маслак, рост цен на авиабилеты по этим направлениям из года в год в среднем составляет 35% и объясняется увеличением спроса и инфляцией.

Сейчас аннулирований туров нет, и объем бронирований сохраняется на уровне 2024 года.

Лед сформируется на Байкале на 7–10 дней позже обычных дат. Как правило, это происходит в середине января, сообщают "Известия".