Эксперты: мошенники перешли из интернета в соцсети и мессенджеры

В российском сегменте интернета замедлился рост количества фишинга, мошенники перешли в социальные сети и мессенджеры.

Как заявил руководитель проектов Координационного центра доменов .RU/.РФ Евгений Панков, новый год в Рунете начался достаточно спокойно. С 1 по 14 января в рамках проекта "Доменный патруль" было зафиксировано 1,2 тыс. обращений о неправомерном использовании доменов в зонах .RU и .РФ, тогда как за аналогичный период 2024 года — 2,1 тыс.

Мошенники фактически перешли из российского сегмента Сети в социальные сети и мессенджеры. Чаще всего в праздники аферисты использовали знакомые схемы: голосования с целью взлома аккаунтов в Telegram, продажу поддельных билетов на елки и концерты, а также мошенничества в банковской сфере.

Сервис Solar AURA также отмечает снижение фишинговой активности в российских доменных зонах. Однако активность мошенников остается высокой и количество таких сайтов продолжает расти, просто злоумышленники выбирают другие доменные зоны.

В настоящее время технические инструменты защиты позволяют избежать большинства фишинговых атак, однако у многих граждан до сих пор не установлены антивирусы, особенно на мобильных устройствах, тогда как это базовый инструмент защиты, сообщают "Известия".

Ранее правительство России утвердило постановление, которое поможет ограничить телефонное мошенничество. Речь идет об оптимизации перечня лицензий на оказание услуг связи.