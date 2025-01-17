Законопроект о едином QR-коде депутаты рассмотрят в январе

До конца января депутаты Госдумы должны в первом чтении рассмотреть проект закона о едином QR-коде.

Инициатива позволит осуществлять покупки с помощью цифрового рубля. Законопроект обязывает федеральные розничные сети принимать новый вид национальной валюты с 1 июля текущего года. Как заявил автор инициативы Анатолий Аксаков, Центробанк и правительство готовятся официально поддержать документ и прописанные в нем новые обязательства для торговли.

По словам депутата, крупные участники рынка фактически монополизировали такую услугу, как оплата товаров с помощью кода. Она устроена таким образом, что гражданин использует только разработку конкретной организации, не прибегая к другим аналогам. Кроме того, ряд банков берут комиссию с торговли за использование их QR-кодов. Единый механизм позволит рознице экономить на эквайринге.

Тем временем, думский комитет по защите конкуренции уже подготовил негативный отзыв на проект. Депутаты раскритиковали предложение передать создание единого QR-кода НСПК. По их словам, Конституция РФ "не допускает экономическую деятельность, направленную на монополизацию и недобросовестную конкуренцию", сообщают "Известия".