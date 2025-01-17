У берегов Анапы найдены подводные сгустки мазута

У берегов Анапы рядом с основаниями пирсов обнаружили подводные сгустки мазута.

Они зацепились за столбы и балки, легли на дно на глубину 2,5–3 метра, сообщает в Telegram оперативный штаб Краснодарского края. Всего обнаружено четыре таких пятна под пирсами. Сначала их заметили с воздуха, после чего к ним спустились водолазы, которые подтвердили наличие в море нефтепродуктов.

Напомним, 34 мертвых дельфина обнаружили в Крыму и Севастополе после разлива мазута из-за ЧП с танкерами в Черном море.