Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы в 2025 году

Пребывающих в запасе граждан РФ призывают на военные сборы в 2025 году. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

"Призывать в 2025 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных Силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, спасательных воинских формированиях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", - говорится в указе.

Обязанность по призыву и проведением сборов ложится на региональные правительства и органы исполнительной власти. Указ вступает в силу со дня его опубликования, то есть - с 16 января.