В екатеринбургском метро снизили проезд по биометрии до 23 рублей

Жители Екатеринбурга могут получить скидку в метро в 10 рублей, если оплатят проезд по биометрии. Об этом сообщает пресс-служба сервиса "Е-Карта".

Для оплаты необходимо заранее зарегистрироваться в Единой биометрической системе. Достаточно зайти на "Госуслуги Биометрия", сделать селфи в приложении, а после подключить оплату по биометрии в Сбер ID.

Акция будет действовать до 30 апреля.

О том, что в метро Екатеринбурга с осени вводят оплату проезда лицом, стало известно в июле прошлого года. Первый такой аппарат появился на станции "Чкаловская" 5 ноября. Тогда же в метро появится возможность оплатить проезд с помощью QR-билета.