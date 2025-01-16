СМИ: В Академическом районе Екатеринбурга при пожаре погибла девушка

В Академическом районе Екатеринбурга произошел пожар в жилом доме по улице Вильгельма де Геннина, 43. Огонь потушили довольно быстро, однако, по данным СМИ, в результате ЧП погибла 20-летняя девушка.

В пресс-службе МЧС по Свердловской области подтвердили информацию про пожар, сказав, что сообщение о происшествии поступило диспетчеру в 15.29. За борьбу с огнем взялись 11 человек личного состава с привлечением трех единиц техники, что свидетельствует об оперативности реагирования экстренных служб. Площадь пожара составила 5 кв.м.

Возгорание произошло в одной из квартир на третьем этаже. Всего из дома было эвакуировано 30 человек, в том числе пять детей. Как передают СМИ слова очевидцев, сгоревшую квартиру снимала 20-летняя девушка-инвалид, за которой приглядывала пенсионерка, проживающая в другой квартире. По неподтвержденным данным, пожарные нашли в квартире уже бездыханное тело девушки. Предполагается, что она не смогла самостоятельно выбраться из задымленного помещения.