Картаполов: Необходимости в новой волне мобилизации нет

Необходимости в новой волне мобилизации нет, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Он отметил, что российские войска в зоне СВО каждый день продвигаются "на десятках направлений", идет приток тех, кто добровольно заключает контракт с Минобороны.

Ранее первый заместитель Картаполова в оборонном комитете ГД Андрей Журавлев в беседе с изданием "Абзац" заявил о необходимости готовить мужское население к защите страны.

По словам Картаполова, Журавлев имел в виду другое. "Он говорил о том, что нам надо всем готовиться к тому, что может быть в будущем, а в будущем может быть все, что угодно", - цитирует ТАСС главу комитета.

В Госдуме не раз заявляли, что не ждут дополнительного набора по частичной мобилизации. В ноябре 2024 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что о мобилизации "речи никакой не ведется".