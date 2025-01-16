16 Января 2025
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80-летие Победы Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Число трибун на Параде Победы в Екатеринбурге хотят увеличить в два раза

В Екатеринбурге дан старт подготовке к празднованию 80-летия Победы. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.
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В мэрии прошло заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 80-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне. Обсуждалось формирование программы мероприятий, среди которых будет множество торжественных, памятных, культурно-просветительских и спортивных событий.

Члены оргкомитета обсудили и нововведения этого года: так, количество трибун на Параде Победы планируют увеличить сразу в два раза – с 1 тыс. 200 до 2 тыс. 500 мест. Таким образом, посмотреть мероприятие в первых рядах сможет больше почетных гостей. Кроме этого, увеличится число площадок празднования в разных районах города.

Как отметили в мэрии, на сегодняшний день в Екатеринбурге насчитывается 2 тыс. 358 человек – свидетелей той эпохи. Из них 103 – это жители блокадного Ленинграда, 2 тыс. 78 тружеников тыла, 36 инвалидов ВОВ, 105 узников фашистских концлагерей и 33 ветерана Великой Отечественной войны.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Владимир Путин рассказал, глав каких стран он хотел бы видеть на праздновании 80-летия Победы, которое пройдет в 2025 году в Москве.

Теги: Парад Победы, празднование, Екатеринбург


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