Юрий Бурлачко пообщался с журналистами парламентского пула в музее ЗСК

Председатель Думы Краснодарского края Юрий Бурлачко провел встречу с представителями журналистского сообщества, освещающими деятельность законодательного органа власти.

Приуроченное ко Дню российской печати мероприятие состоялось в музее ЗСК, недавно отметившего 30-летний юбилей, сообщает пресс-служба регионального парламента.

«Хочу поблагодарить вас за профессионализм, объективность при подготовке материалов порой на самые непростые темы. И за то внимание, которое вы уделяете деятельности краевого парламента. Мы это видим, настолько вы погружены в атмосферу законотворчества», - подчеркнул Юрий Бурлачко.

Председатель ЗСК обратил внимание присутствующих на то, что Кубань динамично развивается, о чем, по его мнению, лучше всего говорит факт наполняемости бюджета края, - его показатели перешагнули сумму в полтриллиона рублей, благодаря чему в регионе масштабно возводятся соцобъекты, расширяются виды господдержки.

В завершение руководитель краевого парламента выразил уверенность, что достигнутый между Законодательным Собранием и медиасообществом уровень взаимодействия позволит и впредь добиваться высоких результатов в совместной работе.

Также прошла церемония награждения.

