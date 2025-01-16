Суд заново рассмотрит дело о падении наледи на прохожего в центре Екатеринбурга

Свердловский областной суд не согласился с прекращением уголовного дела о падении наледи на прохожего в центре Екатеринбурга. Оно будет рассмотрено заново.

Напомним, в марте прошлого года на улице Вайнера в уральской столице с крыши дома на пешехода упала глыба льда. Молодой человек получил серьезные травмы, медики квалифицировали их как тяжкий вред здоровью. В отношении мастера жилищно-эксплуатационного участка ООО УК "Народная" возбудили уголовное дело. Женщину обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к травмированию прохожего.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского облсуда, когда дело начали рассматривать по существу, пострадавший ходатайствовал о его прекращении. Уралец заявил, что помирился с обвиняемой, она извинилась и полностью загладила вред. Никаких претензий он к ней не имеет. Мастер, которой грозило до 6 лет лишения свободы, была не против такого развития событий.

Ленинский районный суд пошел навстречу и вынес постановление о прекращении уголовного преследования в связи с примирением сторон. Однако прокурор остался недоволен решением и подал на него апелляционное представление. В итоге областной суд изучил материалы и постановление отменил.

Как пояснили в инстанции, преступление, в котором обвиняется мастер, отнесено к категории тяжких, поэтому прекращение дела по примирению сторон невозможно. Оно будет направлено обратно в райсуд на новое рассмотрение.