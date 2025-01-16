СК: По делу об убийстве генерала Кириллова задержаны еще два человека

По делу об убийстве генерала начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова задержаны еще двое человек, сообщает Следственный комитет РФ.

Ранее по горячим следам был установлен исполнитель преступления Ахмаджон Курбонов. "В настоящее время установлена причастность к совершению теракта Батухана Точиева и Рамазана Падиева", - сообщили в ведомстве. Им предъявлены обвинения в совершении террористического акта организованной группой (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ).

По версии следствия, в ноябре 2024 года Точиев и Падиев арендовали комнату в хостеле для непосредственного исполнителя теракта и получали для него деньги от куратора.

В декабре Басманный суд в Москве отправил под арест 29-летнего Ахмаджона Алижона угли Курбонова из Узбекистана, обвиняемого в теракте, который привел к смерти Кириллова.

Напомним, в результате взрыва 17 декабря в Москве погибли военный и его помощник. Сообщалось, что ответственность за произошедшее взяла на себя Служба безопасности Украины.