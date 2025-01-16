На Среднем Урале дети и их мать отравились газом

На Среднем Урале дети и их мать доставлены в больницу с признаками отравления газом. В обстоятельствах ЧП разбирается прокуратура.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сегодня ночью в медучреждение доставили женщину и двух ее детей 2018 и 2022 годов рождения. Известно, что они проживали в многоквартирном доме в Ревде, оборудованном газовыми колонками. По результатам обследования в больнице было установлено отравление бытовым газом.

Все трое госпитализированы. Состояние детей оценивается как удовлетворительное. Как отмечают в прокуратуре, семья благополучная и на учете не состояла.

"Будет дана правовая оценка действиям уполномоченных органов и организаций по обследованию дымоходов и вентиляционных каналов дома, осмотру газового оборудования", - заявили в ведомстве.

В декабре прошлого года похожий инцидент произошел в Дегтярске. Тогда четверых детей доставили в больницу с отравлением угарным газом. В квартире также находилась их мать, она не пострадала.