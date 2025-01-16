Уральские волонтеры отправились в Анапу для ликвидации последствий ЧС с разливом мазута

Активисты Волонтерского центра РМК "Сила Урала" из Свердловской и Челябинской областей отправились на помощь в Анапу, где сейчас идет активная работа по ликвидации последствий ЧС, произошедшей 15 декабря прошлого года.

После того как два танкера получили серьезные повреждения в результате шторма, в море вылилось около 2,4 тонны мазута. Вытекшие нефтепродукты волны разнесли по краснодарскому побережью. Также единичные выбросы смешанного с водорослями мазута были отмечены на побережье в Керчи и Севастополе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, волонтеры, зоозащитники и просто неравнодушные люди подключились к очистке территории и оказанию помощи животным. Добровольцы Волонтерского центра РМК "Сила Урала" тоже присоединились к очистке пляжей: они собирали остатки нефтепродуктов и просеивали песок, чтобы убрать мелкие частицы мазута.

"Неважно, в какой точке нашей страны произошла катастрофа, – наши волонтеры не могут оставаться равнодушными и сидеть сложа руки. Мы собрали активистов и отправились в Анапу помогать. Также наш центр направил в зону ЧС средства индивидуальной защиты для работы с мазутом. Масштабы бедствия таковы, что справляться с ним мы будем еще в течение нескольких месяцев, а поэтому волонтерам потребуется много средств защиты", - рассказал директор Волонтерского центра РМК "Сила Урала" Владислав Овчинников.

В помощь добровольцам Волонтерский центр РМК привез респираторы, перчатки, защитные комбинезоны, куртки и другие средства индивидуальной защиты на сумму около 500 тысяч рублей. Это значительно помогло волонтерам в работе. Только за первую неделю после катастрофы добровольцы и спасатели выловили из прибрежной линии около тысячи птиц, которых отмыли от нефтепродуктов и передали в реабилитационные центры. По последним данным МЧС, с побережья Краснодарского края собрали и вывезли более 161 тысячи тонн загрязненного песка и грунта.

"Движение "Экосистема" ведет работы на Черноморском побережье с 18 декабря 2024 года. К нам в штаб присоединилось уже свыше 500 добровольцев. Количество желающих включиться в очистку пляжей растет с каждым днем, и все волонтеры нуждаются в экипировке и СИЗах. Помощь Волонтерского центра РМК в этом случае оказалась своевременной. Надеемся, что это станет началом совместной плодотворной работы не только в Краснодарском крае, но и в других экологических проектах", - отметил сопредседатель Всероссийского экологического движения "Экосистема" Андрей Руднев.