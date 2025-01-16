В Среднеуральске бизнесмен пытался задушить сотрудника мэрии

На ведущего инженера по дорожному хозяйству Среднеуральска Илью Реванова напали прямо посреди рабочего дня. По данным СМИ, нападение совершил местный бизнесмен по кличке БТР, который якобы связан с главой крупнейшей управляющей компании города "РЭМП-Среднеуральск" Дмитрием Липиным.

Как сообщает 66.RU со ссылкой на источник, причиной стало нежелание Реванова сиюминутно подписать акт об уборке снега, из-за чего представитель подрядчика якобы сначала избил чиновника в присутствии коллег, а потом попытался задушить. Когда же была вызвана полиция, нападавший скрылся.

Информацию источника подтвердил и директор местного управления ЖКХ Арсен Абаджян. По его словам, инцидент произошел 15 января. Пострадавший попросил бизнесмена подождать несколько часов, пока он проверит журнал выполненных работ, что якобы сильно не понравилось последнему. Абаджян также добавил, что горадминистрация так не оставит этот инцидент и "очистит коммунальную сферу от криминальных пережитков".

Начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых рассказал, что сам потерпевший отказался писать заявление в полицию, письменно отметив, что ни к кому претензий не имеет. Вместо него заявление написал начальник Реванова. Сотрудники полиции уже организовали проверку.

Липин комментировать ситуацию отказался, заявив, что сейчас находится за пределами города.