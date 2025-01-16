Труд как искусство: выставка фестиваля "Время, вперед!" открывается в Новой Третьяковке

17 января в залах Новой Третьяковки свои двери для ценителей позитивного искусства откроет выставка "Искусство труда", которая проходит в рамках фестиваля "Время, вперед". В стенах галереи не только будут представлены картины, скульптуры и гобелены, но и намечается насыщенная культурная программа с мастер-классами и творческими встречами, передает корреспондент Накануне.RU.

С 17 января по 7 февраля в Новой Третьяковке можно познакомиться с удивительным и актуальным направлением в искусстве, славящим человека труда. На полотнах современных художников посетители увидят уютные пейзажи трудовой повседневности и брутальные изображения рабочих и техники. Выставка "Искусство труда" завершит VI сезон Всероссийского фестиваля позитивного идейного искусства "Время, вперед!".

"Время, вперед!" — это фестиваль, который развивается каждый год, уже есть тысячи участников, которые показывают прекрасный уровень работ, а люди покупают картины, украшают свои офисы, дома, рассказывает идеолог фестиваля, президент ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин:

"Таким образом мы вносим свой вклад в исправление культурной, гуманитарной политики. Ведь если вспомнить те же сталинские годы, тогда много прославляли Стаханова, героев труда, защитников. Вдохновение со стороны мастеров культуры важно — направленность их мыслей, стремлений также формирует политику, в том числе экономическую".

На выставке будет представлено 190 произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства и инсталляций, посвященных созидательному труду и современному человеку труда. Организаторы отмечают, что работы, созданные участниками фестиваля со всей России, расскажут о буднях рабочих и мастерстве людей, стоящих за развитием нашей страны. Организаторы также подготовили насыщенную параллельную программу: лекции искусствоведов, мастер-классы от художников и творческие встречи.

Главная идея проекта — показать способность наших людей к созиданию. Но, как ни странно, идейное искусство держится только на энтузиастах и не пользуется поддержкой государства. Вдохновляющий на трудовые подвиги фестиваль не поддерживается ни одним профильным министерством или департаментом.

"С 2021 года мы ежегодно подаем заявки в фонд ПФКИ, на Президентские гранты, а с этого года и на грант мэра Москвы. К сожалению, нам приходится констатировать: государственной поддержки у нас нет, — рассказывают организаторы в своих соцсетях. — Хотя наш фестиваль отвечает всем требованиям: мы поддерживаем культуру, патриотизм, национальные ценности и искусство, которое мотивирует и раскрывает лучшие стороны человека".

Глобальная цель искусства для человека — вдохновение, и фестиваль с помощью произведений, достойных Третьяковки, показывает современный мир в позитивном ракурсе. Идея труда в творчестве и творчество человека труда — это и есть созидательная роль искусства, формирующая будущее. Для художников со всей страны "Время, вперед!" — притягательный, авангардный и смелый проект, мощная поддержка и надежда на новые горизонты, а также возвращение к классическому соцреализму, популярному в СССР.

"Фестиваль "Время, вперед!" давно занимает важное место в современном российском арт-пространстве. Поиск новых героев, надежда на светлое будущее — актуальные тренды, которые уверенно меняют российское искусство в настоящий момент", — убежден президент ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин.