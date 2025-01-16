Минтранс Казахстана отказался комментировать неофициальные данные о крушении самолета AZAL

Министерство транспорта Казахстана не комментирует неофициальную информацию, касающуюся крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), до публикации предварительного отчета.

"До публикации предварительного отчета комиссия не будет комментировать данные из интернета, не имеющие какого-либо официального источника", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее Baza опубликовала полную расшифровку переговоров пилотов разбившегося в Казахстане самолета AZAL с диспетчерами. Из нее следует, что решение о месте экстренной посадки экипаж "Азербайджанских авиалиний" принимал самостоятельно. Диспетчеры предлагали садиться сначала в Грозном, затем — в Махачкале, давали экипажу данные по другим российским аэропортам, но экипаж принял решение не садиться там, а следовать обратно в Баку, и в результате лететь в Актау.

Следственный комитет России сообщил, что назначил комплексную судебную экспертизу в связи с крушением авиалайнера Azerbaijan Airlines в Актау. Это необходимо с целью оценить действия сотрудников диспетчерских служб, системы организации воздушного движения и ПВО.