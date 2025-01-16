В Екатеринбурге стартует голосование за новые парки для благоустройства
В Екатеринбурге начинается ежегодный сбор предложений по благоустройству общественных пространств в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Начиная с 17 января на Платформе обратной связи горожане смогут выбрать наиболее понравившийся вариант из заранее отобранных 24 территорий - по три от каждого района. Голосующие могут как выбрать одну из локаций, так и предложить свою. Сбор предложений продлится до 31 января. Весной, по итогам рейтингового голосования ФКГС, определятся восемь самых популярных кандидатов, которые поборются за благоустройство в 2026 году.
Список рекомендованных территорий следующий.
Академический район:
- зеленая зона на бульваре Семихатова, вдоль дома № 6;
- Преображенский парк (2 этап, 2 очередь);
- пустырь для обустройства сквера по адресу: улица Удельная, 1 "а".
Верх-Исетский район:
- зеленая зона на пересечении улиц Бебеля и Готвальда;
- сквер на пересечении улиц Крауля и Викулова;
- сквер "Авета Тертеряна".
Железнодорожный район:
- сквер Полярника Соловьева;
- парк "Семь ключей";
- набережная Исети и Ольховки от дома № 11 по улице Гражданской.
Кировский район:
- Основинский парк;
- парк по улице Блюхера;
- бульвар по улице Панельной.
Ленинский район:
- сквер по улице Амундсена, от Волгоградской до Академика Бардина;
- парк имени Архипова;
- сквер по улице Чапаева.
Октябрьский район:
- парк 50-летия Советской власти (2 этап);
- сквер вблизи здания № 4 по улице Сажинской;
- парк Компрессорного завода.
Орджоникидзевский район:
- сквер Дружбы народов;
- бульвар по улице Культуры;
- сквер по улице Краснофлотцев напротив дома № 7.
Чкаловский район:
- парк имени Чкалова по улице Патриса Лумумбы;
- парк-стадион "Химмаш";
- бульвар Малахова.
Напомним, что прошлыми победителями программы "Формирование комфортной городской среды" в Екатеринбурге стали сквер у Оперного театра, набережная Исети, Зеленая роща, Солнечные аллеи, парк имени XXII Партсъезда, Преображенский парк а также Летний парк "Уралмаш".
В 2023 году Летний парк "Уралмаш" заполучил долгожданную победу среди других зеленых зон Екатеринбурга и должен был получить федеральные средства на благоустройство. К сожалению, в тот год уральская столица стала единственным городом в Свердловской области, не сумевшим преодолеть необходимый порог в процентном соотношении голосов, чтобы претендовать на финансовую помощь от государства.
Долго екатеринбуржцы не расстраивались - парк стал настолько популярным во время процедуры голосования, что мэрия пообещала благоустроить территорию за собственный счет, а позднее зеленая зона и вовсе ушла под крыло ЦПКиО им. Маяковского.