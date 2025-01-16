В Екатеринбурге стартует голосование за новые парки для благоустройства

16 Января 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Трамп жаждет новых территорий

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге стартует голосование за новые парки для благоустройства

В Екатеринбурге начинается ежегодный сбор предложений по благоустройству общественных пространств в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Начиная с 17 января на Платформе обратной связи горожане смогут выбрать наиболее понравившийся вариант из заранее отобранных 24 территорий - по три от каждого района. Голосующие могут как выбрать одну из локаций, так и предложить свою. Сбор предложений продлится до 31 января. Весной, по итогам рейтингового голосования ФКГС, определятся восемь самых популярных кандидатов, которые поборются за благоустройство в 2026 году.

Список рекомендованных территорий следующий.

Академический район:

  • зеленая зона на бульваре Семихатова, вдоль дома № 6;
  • Преображенский парк (2 этап, 2 очередь);
  • пустырь для обустройства сквера по адресу: улица Удельная, 1 "а".

Верх-Исетский район:

  • зеленая зона на пересечении улиц Бебеля и Готвальда;
  • сквер на пересечении улиц Крауля и Викулова;
  • сквер "Авета Тертеряна".

Железнодорожный район:

  • сквер Полярника Соловьева;
  • парк "Семь ключей";
  • набережная Исети и Ольховки от дома № 11 по улице Гражданской.

Кировский район:

  • Основинский парк;
  • парк по улице Блюхера;
  • бульвар по улице Панельной.

Ленинский район:

  • сквер по улице Амундсена, от Волгоградской до Академика Бардина;
  • парк имени Архипова;
  • сквер по улице Чапаева.

Октябрьский район:

  • парк 50-летия Советской власти (2 этап);
  • сквер вблизи здания № 4 по улице Сажинской;
  • парк Компрессорного завода.

Орджоникидзевский район:

  • сквер Дружбы народов;
  • бульвар по улице Культуры;
  • сквер по улице Краснофлотцев напротив дома № 7.

Чкаловский район:

  • парк имени Чкалова по улице Патриса Лумумбы;
  • парк-стадион "Химмаш";
  • бульвар Малахова.

Напомним, что прошлыми победителями программы "Формирование комфортной городской среды" в Екатеринбурге стали сквер у Оперного театра, набережная Исети, Зеленая роща, Солнечные аллеи, парк имени XXII Партсъезда, Преображенский парк а также Летний парк "Уралмаш".

В 2023 году Летний парк "Уралмаш" заполучил долгожданную победу среди других зеленых зон Екатеринбурга и должен был получить федеральные средства на благоустройство. К сожалению, в тот год уральская столица стала единственным городом в Свердловской области, не сумевшим преодолеть необходимый порог в процентном соотношении голосов, чтобы претендовать на финансовую помощь от государства.

Долго екатеринбуржцы не расстраивались - парк стал настолько популярным во время процедуры голосования, что мэрия пообещала благоустроить территорию за собственный счет, а позднее зеленая зона и вовсе ушла под крыло ЦПКиО им. Маяковского.

Теги: Екатеринбург, благоустройство, парк, сквер, программа, сбор предложений, голосование


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети