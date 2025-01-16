В Екатеринбурге стартует голосование за новые парки для благоустройства

В Екатеринбурге начинается ежегодный сбор предложений по благоустройству общественных пространств в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Начиная с 17 января на Платформе обратной связи горожане смогут выбрать наиболее понравившийся вариант из заранее отобранных 24 территорий - по три от каждого района. Голосующие могут как выбрать одну из локаций, так и предложить свою. Сбор предложений продлится до 31 января. Весной, по итогам рейтингового голосования ФКГС, определятся восемь самых популярных кандидатов, которые поборются за благоустройство в 2026 году.

Список рекомендованных территорий следующий.

Академический район:

зеленая зона на бульваре Семихатова, вдоль дома № 6;

Преображенский парк (2 этап, 2 очередь);

пустырь для обустройства сквера по адресу: улица Удельная, 1 "а".

Верх-Исетский район:

зеленая зона на пересечении улиц Бебеля и Готвальда;

сквер на пересечении улиц Крауля и Викулова;

сквер "Авета Тертеряна".

Железнодорожный район:

сквер Полярника Соловьева;

парк "Семь ключей";

набережная Исети и Ольховки от дома № 11 по улице Гражданской.

Кировский район:

Основинский парк;

парк по улице Блюхера;

бульвар по улице Панельной.

Ленинский район:

сквер по улице Амундсена, от Волгоградской до Академика Бардина;

парк имени Архипова;

сквер по улице Чапаева.

Октябрьский район:

парк 50-летия Советской власти (2 этап);

сквер вблизи здания № 4 по улице Сажинской;

парк Компрессорного завода.

Орджоникидзевский район:

сквер Дружбы народов;

бульвар по улице Культуры;

сквер по улице Краснофлотцев напротив дома № 7.

Чкаловский район:

парк имени Чкалова по улице Патриса Лумумбы;

парк-стадион "Химмаш";

бульвар Малахова.

Напомним, что прошлыми победителями программы "Формирование комфортной городской среды" в Екатеринбурге стали сквер у Оперного театра, набережная Исети, Зеленая роща, Солнечные аллеи, парк имени XXII Партсъезда, Преображенский парк а также Летний парк "Уралмаш".

В 2023 году Летний парк "Уралмаш" заполучил долгожданную победу среди других зеленых зон Екатеринбурга и должен был получить федеральные средства на благоустройство. К сожалению, в тот год уральская столица стала единственным городом в Свердловской области, не сумевшим преодолеть необходимый порог в процентном соотношении голосов, чтобы претендовать на финансовую помощь от государства.

Долго екатеринбуржцы не расстраивались - парк стал настолько популярным во время процедуры голосования, что мэрия пообещала благоустроить территорию за собственный счет, а позднее зеленая зона и вовсе ушла под крыло ЦПКиО им. Маяковского.