Роспотребнадзор: Выловленная в Черном море рыба не загрязнена нефтепродуктами

Выборочные исследования выловленной в Черном море рыбы показали, что загрязнения нефтепродуктами не произошло, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24".

По ее словам, Роспотребнадзор предложил бизнесу проводить исследования каждой партии рыбы из морских вод Краснодарского края и Крыма в лабораториях ведомства, за счет федерального бюджета. Работа начнется уже в ближайшее время.

Ранее в Госдуме предложили Минприроды и Минсельхозу ограничить вылов рыбы и морепродуктов в Азовском и Черном морях. Обращение в адрес глав ведомств направил вице-спикер ГД Борис Чернышов. По его словам, несмотря на то, что моря загрязнены после аварии с танкерами и разливом нефтепродуктов, добыча продолжается.

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что ждет активных действий от правительственной комиссии, созданной для ликвидации последствий ЧС с разливом мазута. По его словам, комплекс работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря должен быть проведен тщательно и в полном объеме, от этого зависит экологическое благополучие в причерноморских регионах РФ.