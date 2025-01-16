16 Января 2025
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Фото: Накануне.RU

Вдова пациента клиники Хайдарова подала в суд на Ксению Собчак

В Москве подан иск о защите чести и достоинства. С документом обратилась вдова пациента клиники Тимура Хайдарова. Ответчик – Ксения Собчак.

Такова реакция истицы на ролик, который вышел на канале Собчак. В нём обсуждается операция по уменьшению желудка, после которой и умер супруг обратившейся в суд женщины. Иск зарегистрирован в Кунцевском райсуде Москвы, пишет РИА Новости.

Ранее в СКР сообщили о том, что 16 февраля 2024 г. в клинике пластической хирургии ООО "Ай Кью Пластик", расположенной на севере Москвы, прооперировали 36-летнего пациента. На следующие сутки после выписки мужчине стало плохо, он обратился в ту же клинику. Там ему сделали вторую операцию. Позже его увезли в другую больницу, где он впал в кому и умер. Бенефициаром клиники пластической хирургии ООО "Ай Кью Пластик", а также ряда других аналогичных учреждений является Тимур Хайдаров.

Теги: Ксения обчак, Тимур Хайдаров, Ксения Собчак, защита чести и достоинства


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.04.2024 11:17 Мск В Москве остановлена работа клиники пластического хирурга Хайдарова

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