Вдова пациента клиники Хайдарова подала в суд на Ксению Собчак

В Москве подан иск о защите чести и достоинства. С документом обратилась вдова пациента клиники Тимура Хайдарова. Ответчик – Ксения Собчак.

Такова реакция истицы на ролик, который вышел на канале Собчак. В нём обсуждается операция по уменьшению желудка, после которой и умер супруг обратившейся в суд женщины. Иск зарегистрирован в Кунцевском райсуде Москвы, пишет РИА Новости.

Ранее в СКР сообщили о том, что 16 февраля 2024 г. в клинике пластической хирургии ООО "Ай Кью Пластик", расположенной на севере Москвы, прооперировали 36-летнего пациента. На следующие сутки после выписки мужчине стало плохо, он обратился в ту же клинику. Там ему сделали вторую операцию. Позже его увезли в другую больницу, где он впал в кому и умер. Бенефициаром клиники пластической хирургии ООО "Ай Кью Пластик", а также ряда других аналогичных учреждений является Тимур Хайдаров.