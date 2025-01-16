Часть жилого микрорайона Кольцово в Екатеринбурге отключили от отопления

В микрорайоне Кольцово в Екатеринбурге сразу несколько многоквартирных домов остались без отопления. Соответствующее объявление получили жители дома на улице Спутников, 16.

Как цитирует одного из местных жителей Telegram-канал "Инцидент Екатеринбург", о том, что дома оставят без горячей воды, жильцам сообщили накануне вечером. Ночью отопление выключили в домах по улицам Спутников и Авиаторов.

"Жильцы переживают, что за ночь их квартиры полностью промерзнут. Большое количество семей живет с маленьким детьми", - пишет читатель.

За эти адреса отвечает УК "Ремстройкомплекс". Что стало причиной отключения отопления неизвестно. Исходя из гневных сообщений в чате жильцов, отключение назвали "плановым", однако в приложении (вероятно, в личном кабинете УК - прим.ред.) никакой информации об этом нет, как и на сайте. На момент публикации до управляющей компании дозвониться не удалось.

Напомним, что 25 декабря в Кольцово уже отключали горячее водоснабжение от ЦТП Спутников, 11а (котельная по адресу ул. Бахчиванджи, 40а). Тогда причиной стало проведение ремонтных работ на оборудовании АО "ЕТК". Жильцов предупредили, что без тепла они просидят с 10.00 до 16.00.