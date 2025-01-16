16 Января 2025
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Образование Томская область
Фото: tomsk.gov.ru

Владимир Мазур: Модернизация действующих и строительство новых школ — одна из первоочередных задач

Губернатор Томской области провел в администрации региона совещание по строительству и ремонту школ. Участниками стали представители строительного и образовательного блока областной администрации, главы муниципальных образований, федеральных органов, сообщает пресс-служба администрации региона.

Владимир Мазур подчеркнул, что модернизация действующих и строительство новых школ — одна из первоочередных задач власти всех уровней.

«Ее перед нами ставит наш Президент Владимир Владимирович Путин. И эту задачу мы решаем как за счет областных программ, так и по национальным проектам: до конца 2024-го года это был нацпроект «Образование», а с 2025-го года — нацпроект «Молодежь и дети», — сказал губернатор. — Дети должны учиться в безопасных, комфортных условиях. Поэтому я прошу и строительный, и образовательный блоки областной администрации, и органы местного самоуправления не «раскачиваться» долго, а начинать работать над решением этой задачи уже сейчас. Срывов сроков здесь быть не должно. При этом в приоритете — качество работ».

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

ИО заместителя губернатора по строительству и архитектуре Тимур Мухамеджанов доложил о ходе строительства двух школ: в Томске на улице Высоцкого, 14 завершается возведение школы на 1100 мест. Стоит напомнить, что срок ввода этого объекта уже переносился.

Теперь перед подрядчиком поставлена задача сдать школу в июле 2025 года.

Учебное учреждение на 110 мест с дошкольными группами в селе Большая Саровка Колпашевского района также, по словам Тимура Мухамеджанова, должно быть сдано в эксплуатацию в июле 2025 года.

Кроме того, сформирована проектно-сметная документация (ПСД) на школу на 1100 мест на улице Крячкова в микрорайоне Зеленые Горки Томска. Финансирование строительства этого объекта будет осуществляться в том числе из федерального бюджета по новому нацпроекту «Молодежь и дети». Срок завершения строительства здесь запланирован на 2027 год.

Владимир Мазур поручил оперативно организовать процедуры по определению подрядчика с тем, чтобы до конца марта заключить контракт на строительство этой школы.

«Сегодня микрорайон Зеленые Горки — один из самых густонаселенных в областном центре. Здесь живёт много семей с детьми. Здесь же, на улице Федоровского, мы построили дома для людей, переехавших из аварийного жилья. И, конечно, одной действующей сегодня там школы недостаточно», — сказал губернатор.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Еще один проект на строительства нового корпуса Бакчарской СОШ на 200 мест сформирован, продолжается работа с федеральными органами по выделению средств.

В портфеле перспективного плана сейчас три проекта первоочередных объекта на 1100 мест каждый: в Южных Воротах, в микрорайоне Левобережный и в селе Первомайском. Строительство объектов планируется к 2028 году. В планах на 2026-2027 годы разработка ПСД на школу на 1100 мест в пер. Целинном и на 800 мест в микрорайоне Михайловский Парк, а также ряд малокомплектных школ в с. Дзержинском, п. Синий Утес, с. Богашево, с. Тунгусово, с. Мельниково, г. Колпашево.

На совещании было отмечено, что по региональному проекту «Модернизация школьных систем образования в Томской области» за 2022–2024 годы капитально отремонтировано 25 школ. Губернатор поручил к 1 сентября 2025-го завершить работы на объектах образования, где ремонт стартовал в 2024 году.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Еще одно поручение Владимир Мазур дал по заключению контрактов в срок до конца марта на разработку проектно-сметной документации на капремонт школ, стоящих в плане ремонта на 2026-2027 годы. Всего в плане 34 объекта, для 10 школ контракты уже заключены.

«Прошу строительный блок подставить плечо нашим муниципалитетам и помочь грамотно составить технические задания для конкурсов, — сказал Владимир Мазур. — Это наша общая задача. Важно, чтобы проекты готовились качественно и своевременно, чтобы мы в срок выполняли сам капитальный ремонт».

Теги: владимир мазур, капремонт школ, строительство учреждений образования,


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