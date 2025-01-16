Сложность с тратой маткапитала толкает людей на серые схемы

Трата маткапитала обставлена такими жесткими рамками, что зачастую семьи вовсе не могут его потратить. То есть фактически они его лишены, хотя на государственном уровне постоянно говорится о поддержке всех семей при рождении детей. Об этом заявил председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" юрист Павел Парфентьев .

Время от времени власти "с барского плеча" немного расширяют эти рамки, но обычно это оказывается связанным с выгодами для какого-нибудь бизнеса - частных школ, автопроизводителей, туристического бизнеса. Поэтому маткапитал напоминает больше не заботу о семьях, а бизнес-лобби.

Парфентьев рассказал, что недавно была история, когда многодетная мама хотела купить жилье, но так и не смогла использовать маткапитал, настолько все было сложно. И ей предложили обналичить сертификат за небольшой процент через группу в соцсети. Жилье было благополучно куплено, но через полтора года это обернулось уголовным делом против 70 родителей, так же обналичивших маткапитал. Им обещали прощение в обмен на сотрудничество со следствием, но обманули.

"Дела ушли в суд с обвинительными заключениями. Шикарная же раскрываемость. Условные приговоры по 1-1,5-2 года 70+ мамам. Но на этом история не закончилась. Прокуратура умудрилась обжаловать приговоры, требуя для "страшных преступниц" – многодетных с детьми! – реальные сроки", - сообщил юрист.

Только вмешательство его коллег, которые дошли до Генпрокуратуры, остановило аппетиты местных прокуроров. Но условные приговоры и судимость у несчастных 70 мам осталась.

"Можно ли назвать реальной поддержкой от государства то, что почти не получается адекватно использовать, а шаг влево-вправо может привести в тюрьму? Если государство дает семье средства, оно должно давать семье средства, а не "программированные деньги ограниченного применения", обогащающие разные бизнес-лобби", - заключил эксперт.

О неиспользовании значительных средств маткапитала давно известно. По данным Соцфонда на июнь 2023 года, 21% маткапитала не использовано, поскольку семьи не могут распорядиться им целевым образом.

Недавно власти разрешили выплачивать неиспользованные остатки маткапитала - до 10 тыс. рублей. А накануне стало известно, что в Госдуму внесут законопроект, который разрешает повысить сумму неистраченных остатков материнского капитала до 20 тысяч рублей. Необходимость такой меры авторы проекта обосновали резким ростом цен на многие товары и услуги, в том числе на школьную форму и канцелярию. Однако это предложение не решает проблемы, которая состоит в том, что многие семьи с детьми лишены средств маткапитала, а сам сертификат является просто бумажкой. Особенно актуально это в новых регионах, где семьи с детьми получили своеобразные "грамоты" о праве на указанные там суммы.

Программа маткапитала должна была завершиться в конце 2026 года, но ее продлят на четыре года. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении 14 января.