В сеть утекли 710 млн записей с персональными данными россиян

В 2024 г. персональные данные россиян попадали в интернет 135 раз. Речь идёт о 710 млн записей о них.

Таковы данные Роскомнадзора, которые приводит "Интерфакс".

В Томском государственном университете (ТГУ) создали концепцию института цифрового защитника человека от кибермошенников. Её планируется применять в банках и других учреждениях. Разработка поможет повысить финансово-психологическую устойчивость у людей, склонных к неосмотрительному финансовому поведению и подверженных манипуляциям мошенников.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил о том, что в проекте закона об оборотных штрафах за утечку персональных данных (ПД) не будет норм о страховании и компенсациях россиянам, чьи данные утекли. По словам политика, разногласия по законопроекту в Госдуме сняты. Последние дискуссии касались смягчающих обстоятельств.