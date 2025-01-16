В Екатеринбурге окончательно решили, что станет с кинотеатром "Салют"

Бывший кинотеатр "Салют" в Екатеринбурге, судьбу которого не могли решить несколько лет, все же станет городским молодежным кластером. Соответствующие планы утвердили глава города Алексей Орлов и губернатор Евгений Куйвашев.

По словам замгубернатора Дмитрия Ионина, кластер откроет для талантливых жителей региона новые горизонты, предоставит возможность реализовать творческие проекты и развить свои навыки. Бывший кинотеатр станет площадкой для молодежных инициатив в сферах видео и кинопроизводства, урбанистики, дизайна, ремесел и других арт-направлений.

"Коллаборация проектов обеспечит устойчивое развитие творческой экономики, будет способствовать подготовке кадров под современные требования рынка. Таким образом кластер будет способствовать не только культурному развитию, но и экономическому росту региона в целом", - отметил Ионин.

Алексей Орлов также отметил, что новый кластер отвечает задаче, поставленной президентом России Владимиром Путиным, о создании условий для самореализации молодежи в рамках нового национального проекта "Молодежь и дети".

"Екатеринбург – город молодежи, именно за ней наше будущее. В уральской столице живет более 400 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, тут учится более 100 тысяч студентов. Теперь в знаковом для горожан месте будет создано совершенно новое пространство, отвечающее целевой направленности кластера", – сказал градоначальник.

Переоборудованием здания и развитием кластера займется Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Планируется создать светлое воздушное пространство с яркими креативными акцентами и стильными арт-объектами, с опорой на историческую составляющую. При этом в проекте предусмотрено сохранение кинозала, правда рассадка там станет свободнее, а пространство более современным, что позволит проводить там не только киносеансы, но и концерты, семинары, игры, конференции и другие мероприятия.

Помимо этого, "Салют" станет площадкой для временного расположения штаб-квартир крупных городских мероприятий. В свободное время там будут проводить профессиональные фестивали, хакатоны, стажировочные программы, биржи труда, турниры, квартирники, тематические мастерские, а также авторские и предпремьерные показы.

"Кластер призван помогать молодежи на каждом из этапов реализации креативного продукта: от зарождения идеи до продвижения и продажи. В здании планируется оборудовать коворкинги, переговорные, учебные классы, спикерские, студию для записи подкастов, мастерские, репетиционные залы, фотостудию, выставочные зоны, залы для мероприятий, кинозал, пространство для шоурумов и магазина креативной продукции. Кластер станет альтернативным местом молодежной творческой тусовки в Екатеринбурге", – рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.

Вводить пространство в эксплуатацию будут постепенно, начиная с IV квартала 2025 года.