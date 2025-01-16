Безуглая призвала США прекратить военную помощь до отставки главкома Сырского

Депутат Рады Марьяна Безуглая призвала США как основного донора прекратить военную помощь Украине, пока не будет отправлено в отставку нынешнее военное руководство ВСУ.

Она написала в своем телеграм-канале, что нужно требовать иного военного управления в качестве условия для продолжения помощи. Украинцы сами не могут побороть "отсталую военную псевдоэлиту".

"Требуйте замену военного руководства, внедрение оборонного планирования... Без вышеупомянутого нет смысла продолжать, что при таких обстоятельствах выглядит как утилизация", - заявила она.

Также Безуглая написала, что командование продолжает бросать в пехоту ценных специалистов из разных родов войск. При этом реализуется "схема", по которой "узкопрофильных специалистов переводят в роты охраны, чтобы затем определить их как "ненужных" и перенаправить в пехоту". А в это время штабы только пухнут.

На днях на Украине вспыхнул скандал в связи с переводом медиков и авиатехников и других специалистов в пехоту, что подтвердил даже генштаб ВСУ. Зеленский в ответ заявил, что поручил не уменьшать число специалистов, но не сказал, что запретил переводить их в пехоту.

Канал "Резидент" считает, что офисом Зеленского официально запущена кампания по отставке главкома ВСУ Сырского. При этом Безуглая и ранее резко критиковала Сырского, открыто называя его военным преступником за то, что он творит своим командованием.