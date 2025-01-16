Вынесен приговор офицеру ПВО, по ошибке сбившему вертолет Ми-8 в Крыму

Военный суд вынес приговор офицеру ПВО Игорю Пашкову, сбившему в октябре 2023 года над Крымом российский вертолет Ми-8, который он принял за дрон ВСУ. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

По данным газеты, офицер неправильно расшифровал позывной и приказал уничтожить вертолет. В результате крушения Ми-8 погибли три члена экипажа.

Пашков обвинялся в халатности, повлекшей по неосторожности смерть трех лиц (ч. 3 ст. 293 УК). приговорили к трем годам колонии-поселения за халатность. Также его на год лишили права занимать должности, связанные с управленческой деятельностью на госслужбе. При этом суд отказал Минобороны во взыскании с военного почти 200 млн рублей — стоимости вертолета.

Отмечается, что офицер полностью признал свою вину. Пашков также оформил явку с повинной.