Британский премьер прибыл в Киев

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Киев. Цель – соглашение о партнёрстве, в том числе по безопасности.

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Стармер и президент Украины Владимир Зеленский подпишут в Киеве соглашение о "100-летнем партнерстве", охватывающее такие сферы, как оборона, наука, энергетика и торговля. Необъявленный визит Стармера – его первая поездка на Украину в статусе главы кабмина Англии, пишет Associated press.

Ранее бывшие министры обороны Великобритании Грант Шэппс и Гэвин Уильямсон высказались за отправку британских миротворцев на Украину после завершения конфликта. Заявление прозвучало на фоне подготовки визита премьера Британии Кира Стармера в Киев.

Служба внешней разведки (СВР) РФ сообщила, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент — около 100 тысяч человек. По сути это означает оккупацию: территорию страны распределят между Британией, Германией, Польшей и Румынией, заявило ведомство.