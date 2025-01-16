Суд вновь отказал в УДО сыну полковника Росгвардии, устроившему смертельное ДТП в Екатеринбурге

Суд вновь отказал в условно-досрочном освобождении сыну полковника Росгвардии Владимиру Васильеву, устроившему смертельное ДТП у ТЦ "Алатырь" в Екатеринбурге. Он продолжит отбывать наказание.

Авария произошла 4 августа 2019 года. Как было установлено, Васильев, находясь за рулем машины KIA Rio, устроил ДТП, в результате чего погибли два человека. Впоследствии Васильев был приговорен к 8 годам 11 месяцам колонии общего режима.

Сообщалось, что Владимир находится в колонии в Нижнем Тагиле. Он уже выплатил все компенсации и сейчас занимается выплатой по гражданскому иску от матери и сестры Виталия Никифорова, который погиб в той аварии. Осенью 2024 года адвокат Васильева подал в Ленинский районный суд Нижнего Тагила ходатайство об условно-досрочном освобождении. Тогда в УДО было отказано.

В дальнейшем на это решение была подана апелляционная жалоба в Свердловский областной суд. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, апелляция рассмотрена и оставлена без удовлетворения. Владимир Васильев не сможет выйти на свободу по УДО.