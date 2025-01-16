"Агропромкредит" оспорил штраф Россельхознадзора за участок под мусорный полигон в Сысерти

ОАО КБ "Агропромкредит" одержал еще одну победу в суде с Россельхознадзором по участку у деревни Андреевка, где собираются разместить мусоросортировочный завод "Екатеринбург-Юг".

Напомним, в начале декабря 17 арбитражный суд отказал Уральскому управлению Россельхознадзора в удовлетворении апелляции по мусорному полигону в Сысерти, который станет крупнейшим в УрФО. Таким образом, суд встал на сторону владельца участка, банка "Агропромкредит", который, как уверены в Россельхознадзоре, минимум три года не использовал сельхозземли по назначению. Это является серьезным нарушением, которое позволяло наложить ограничения на банк в плане использования земель.

В этот раз предметом судебных разбирательств стал штраф в 200 тыс. рублей от Россельхознадзора за неиспользование банком сельхозземель по назначению. Процесс прошел в Ленинской районном суде Екатеринбурга. Как сообщили Накануне.RU активисты, выступающие против строительства мусорного полигона, представители Россельхознадзора снова указывали на результаты работы эксперта-дендролога, который при выезде на место обнаружил на земле многолетние растения, свидетельствующие о том, что земля не возделывалась более трех лет. В свою очередь банк указывал на фермера Наталью Акулиничеву, которая арендовала у "Агропромкредита" участок для выращивания сельхозкультур еще в 2019 году.

Банк настаивал, что экспертиза специалистом Россельхознадзора проводилась зимой, когда нельзя визуально понять, в каком состоянии находится участок. Другая сторона настаивала, что время года никак не влияет на проверку, так как на участке были обнаружены многолетники, которые не могли вырасти с момента возделывания до зимы. Подробнее обо всех аргументах обеих сторон мы писали ранее.

Вчера Ленинский районный суд все же встал на сторону "Агропромкредита" и отменил штраф в 200 тыс. рублей, назначенный Россельхознадзором 17 февраля 2024 года по ст. 8.8 КоАП "Неиспользование земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства".

Напомним, что с 19 декабря 2024 года земли сельхозназначения у деревни Андреевка в Сысертском районе были переданы "Агропромкредитом" компании "Экологические системы" - концессионеру мусоросортировочного комплекса "Екатеринбург-Юг".