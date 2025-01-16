На почте раскрыли, сколько писем свердловчане отправили Деду Морозу

Жители Свердловской области отправили по почте более 9 тысяч писем Деду Морозу. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном отделении Почты России.

Весь декабрь сотрудники почты сортировали новогоднюю корреспонденцию и отправляли ее в резиденцию зимнего волшебника. В центральном почтовом отделении Екатеринбурга на Ленина, 39 специально поставили дополнительный ящик для писем Деду Морозу.

Принимали послания и самые обычные ящики во всех отделениях почты. А одними из первых Деду Морозу написали участники праздничного открытия Новогодней почты на Главпочтамте.

"Ежедневно весь декабрь в почтовые отделения приходили юные и взрослые жители региона, чтобы отправить свое заветное желание новогоднему волшебнику. Самое большое количество отправлений пришлось на последние 10 дней декабря. Наши сотрудники помогали детям правильно оформить письма: указать верный адрес получателя, наклеить марку", - рассказала директор макрорегиона Урал Почты России Наталья Алемасова.

Ранее сообщалось, что свердловчане срубили около 14 тысяч елей и сосен к Новому году.